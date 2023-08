Boeing: Aktie wird von Analysten unterschätzt - Kursziel bei 211,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie erfährt laut Experten derzeit eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel soll sich um -2,14% vom aktuellen Kurs entfernen.

• Boeing legte am 09.08.2023 um -0,08% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 211,22 EUR

• Guru-Rating von Boeing erhöht sich auf 4,13 von vormals 4,13

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Boeing-Aktie einen Rückgang von -0,08%. Über den Zeitraum der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich ein Plus von +2,81%. Daher scheint die aktuelle Stimmung am Markt relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet haben könnten, bleibt ihre Einstellung zur Aktie eindeutig positiv. Laut ihnen liegt das mittelfristige Kursziel für Boeing bei 211,22 EUR und somit würden Investoren eine Rendite in Höhe von -2.,14% erhalten.

Allerdings teilen nicht alle Experten...