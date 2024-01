Boeing Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 214,32 USD gehandelt, während der aktuelle Kurs bei 211,61 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -1,26 Prozent vom GD200 und führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 230,91 USD, was einer Abweichung von -8,36 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Boeing-Aktie in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung nur geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine Einstufung als "Schlecht" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Boeing-Aktie in diesem Punkt daher als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79 für Boeing, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,39 im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung liegt und die Aktie als überbewertet einstuft. Daher erhält Boeing in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -16,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entspricht. Aufgrund dessen wird Boeing in Bezug auf die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet.

