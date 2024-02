Boeing Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deuten auf einen Abwärtstrend hin. Der aktuelle Durchschnitt für die Boeing-Aktie beträgt 214,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 203,38 USD liegt, was einer Abweichung von -5,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Grundlage des längerfristigen Durchschnitts. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 229,96 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,56 Prozent führt und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Boeing-Aktie abgegeben, mit 7 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270 USD, was einer positiven Entwicklung von 32,76 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung bezüglich Boeing negativ entwickelt. Dies wird durch eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen in den sozialen Medien bestätigt. In dieser Kategorie erhält Boeing daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Performance der Boeing-Aktie im letzten Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigungs"-Branche sowie dem allgemeinen Industriedurchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Boeing-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

