Boeing: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 211,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 211,29 EUR und somit um -2,48% über dem aktuellen Wert.

• Boeing verzeichnete am 28.07.2023 eine positive Entwicklung von +2,11%

• In den letzten fünf Tagen stieg die Aktie um +10,57%

• Laut Guru-Rating liegt das Rating nun bei 4,13

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Boeing mit einem Plus von +2,11% zu und verbuchte in der vergangenen Woche insgesamt einen deutlichen Anstieg um +10,57%. Der Markt zeigt sich daher momentan relativ optimistisch.

Das Kursziel für die Boeing-Aktie beträgt aktuell 211,29 EUR. Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein Potenzial von -2,48%, falls das Ziel erreicht wird. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt verschiedene Einschätzungen bezüglich des...