Boeing Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie von Anlegern berichtet wurde. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, und positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Boeing. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Boeing innerhalb von 7 Tagen überkauft sind, mit einem RSI von 88,65, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Boeing daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Boeing in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Boeing wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Boeing-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 213,35 USD weicht um +14,32 Prozent vom aktuellen Kurs (243,91 USD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 223,18 USD um +9,29 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Boeing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...