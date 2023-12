Boeing Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und kann eine Analyse über verschiedene Zeiträume liefern. Aktuell beträgt der RSI für die Boeing-Aktie in den letzten 7 Tagen 3, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass Boeing auf längerfristiger Basis überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Boeing war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Trotz überwiegend neutralen Themen in den vergangenen Tagen erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 6 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für Boeing beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Boeing-Aktie stattgefunden, wovon 8 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Boeing aus dem letzten Monat lautet ebenfalls "Gut". Das von den Analysten durchschnittlich festgelegte Kursziel beträgt 257,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 5,33 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Boeing somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

