Boeing: Aktie hat ein Kurspotenzial von +10,55% - 230,80 EUR das mittelfristige Ziel

Die Boeing-Aktie wird derzeit von Analysten unterschätzt. Das wahre Kursziel liegt bei 230,80 EUR und damit um +10,55% höher als derzeit.

• Am 21.08.2023 legte die Boeing-Aktie um +0,25% zu.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,28.

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +68%.

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch insgesamt -2,17%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Obwohl sich nicht alle Analysten dieser Einschätzung anschließen und einige sogar einen starken Kauf empfehlen (15), bewerten andere Experten die Aktie lediglich mit “halten” (8) oder setzen sie auf “Kauf” (2). Das Guru-Rating bleibt trotz allem unverändert bei 4,28.