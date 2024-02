Boeing Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Aktienkurs von Boeing hat im letzten Jahr eine Rendite von -3,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor 248,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche beträgt 408,83 Prozent, wobei Boeing aktuell 412,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Boeing, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Boeing liegt bei 84,78, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Analysten schätzen die Boeing-Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 270 USD, was einer Erwartung von 34,06 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.

