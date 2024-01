Boeing Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Boeing war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Anleger zeigten sich insgesamt drei Tage lang positiv und zehn Tage lang negativ gestimmt. Es gab auch einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Boeing daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Boeing in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche von 2078,24 Prozent deutlich niedriger liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie von Boeing in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 8 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Boeing-Aktie liegt bei 263,57 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 217,7 USD eine erwartete Kursentwicklung von 21,07 Prozent ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing liegt bei 79, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,36 als überbewertet eingestuft wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Boeing eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Boeing, bei der die Anlegerstimmung als neutral, die Kursentwicklung im Vergleich zur Branche als schlecht und die Analysteneinschätzung als gut bewertet werden.

