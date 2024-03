Boeing Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird von den Finanzanalysten in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 17,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs. Insgesamt geben 9 Analysten der Boeing-Aktie gute Bewertungen, 2 neutral und keine schlechte. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 270 USD, was ein Aufwärtspotential von 49,05 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Abwärtstrend. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boeing-Aktie in den verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.

Boeing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...