Boeing Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Boeing war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage waren größtenteils positiv. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in eine positive Richtung zeigten. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Boeing auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 214,34 USD für den Schlusskurs der Boeing-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 203,89 USD, was einem Unterschied von -4,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich mit einem letzten Schlusskurs von 228,76 USD eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Boeing zeigt sich eine geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Einschätzung der Analysten zeigt hingegen überwiegend positive Bewertungen. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, erhielt Boeing insgesamt 7 positive und 2 neutrale Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270 USD, was einer positiven Entwicklung um 32,42 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung von "Gut" für Boeing.

