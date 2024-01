Boeing Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Boeing abgegeben. Von insgesamt 10 Bewertungen waren 8 positiv und 2 neutral, was im Durchschnitt zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten spiegeln dies wider, da die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat ebenfalls positiv ausfiel. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 263,57 USD, was eine leichte Steigerung des Aktienkurses um 1,12 Prozent vom letzten Schlusskurs (260,66 USD) bedeuten würde.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein gemischtes Bild. Während in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen vermehrt negative Einschätzungen zu finden waren, wurden auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden acht positive Handelssignale und keine negativen Signale ermittelt, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boeing derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ergeben sich gemischte Einschätzungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Boeing-Aktie liegt mit einem Wert von 79,77 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als teuer eingestuft und erhält daher eine negative Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten Boeing positiv bewerten, während die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird. In Bezug auf Dividendenrendite und fundamentale Kriterien erhält die Aktie jedoch negative Bewertungen.

