Boeing Aktie: Was noch aussteht!

Boeing: Aktienbewertung und Analyse

Boeing erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Diese Bewertung setzt sich aus 7 "gut"-, 2 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Boeing. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 270 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 35 Prozent, was zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger trübte sich im letzten Monat zunehmend ein, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt und insgesamt zu einer schlechten Bewertung für die Boeing-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Boeing bei 0 Prozent, was 17,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing bei 79,77 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 33,52, was zu einer "schlecht"-Empfehlung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Boeing also gemäß der Analystenbewertungen eine "gut"-Bewertung, während das Sentiment und die Dividende eher schlecht abschneiden. Die fundamentale Analyse deutet ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

