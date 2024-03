Boeing Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen als unterbewertet eingestuft. Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,77, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche (40,23) eine deutliche Überbewertung darstellt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 213,99 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 181,15 USD lag, was zu einer negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Boeing ist ebenfalls negativ, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde ist negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. In Bezug auf die Stimmung erhält die Aktie daher eine negative Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine positive Bewertung, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese derzeit bei 0 Prozent, was 17,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Boeing-Aktie eine negative Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs und spiegelt so die Rendite für den Anleger wider.

