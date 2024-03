Boeing Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 79,77 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 40,23, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Die Analysteneinschätzung zeigt hingegen ein positives Bild, da 7 von 9 Analysten die Boeing-Aktie positiv bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 270 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 49,05 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle, und hier zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Stimmung. Allerdings zeigen Handelssignale eine positive Bewertung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Boeing-Aktie, wobei fundamentale Analyse und Anlegerstimmung eher negativ sind, während die Analysteneinschätzung und Handelssignale positiver ausfallen.

