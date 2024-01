Boeing Aktie: Was hat das für den Kurs zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -8,03% verzeichnet, was zu einer Gesamtbewegung von -9,04% in den letzten fünf Handelstagen geführt hat. Dies hat zu einer allgemein pessimistischen Stimmung auf dem Markt geführt, da das wahre Kursziel der Aktie nach Meinung von Analysten bei 212,27 EUR liegt, was einem Potenzial von +1,59% entspricht.

Laut Durchschnittsanalysen von Banken haben 20 Analysten die Boeing-Aktie als starken Kauf eingestuft, während 4 Analysten sie als Kauf und 6 Analysten sie als Halten bewertet haben. Dies deutet darauf hin, dass trotz des aktuellen Kursrückgangs immer noch ein Optimismus von +80,00% unter den Analysten besteht.

Das Guru-Rating von Boeing bleibt stabil bei 4,47 und bestätigt die positiven Einschätzungen der Analysten.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Aktie in naher Zukunft entsprechend den Erwartungen der Analysten entwickeln wird, aber die aktuellen Bewertungen deuten darauf hin, dass trotz des jüngsten Trends immer noch ein erhebliches Potenzial in der Boeing-Aktie gesehen wird.

