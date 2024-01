Boeing Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Boeing-Aktie hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, insbesondere von Analysten, die der Meinung sind, dass sie derzeit unterbewertet ist. Laut ihren Prognosen liegt das wahre Kursziel um +16,01% über dem aktuellen Kurs. Am 16.01.2024 verzeichnete Boeing einen Kursrückgang von -7,89%, was zu einer Gesamtveränderung von -11,18% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Das durchschnittliche Kursziel für Boeing liegt bei 213,88 EUR, wobei 19 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen. Vier Analysten sehen sie optimistisch, aber nicht euphorisch, und sie bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten sind weitgehend neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind also 76,67% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Boeing-Aktie.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial von +16,01% bietet. Das Guru-Rating von Boeing bleibt unverändert bei 4,40.

Es scheint also, dass die Analysten trotz der aktuellen Marktsituation weiterhin optimistisch in Bezug auf Boeing sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich ihre Prognosen bewahrheiten und wie sich die Aktie in naher Zukunft entwickeln wird.

