Boeing Aktie: War das schon alles?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Boeing diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Boeing insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boeing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 214,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 205,33 USD liegt daher auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 229,37 USD, was zu einem Rating von "Schlecht" führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-10,48 Prozent). Insgesamt wird die Boeing-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 79,77, was 151 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 31 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Boeing in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,78 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche stiegen im Durchschnitt um 403,39 Prozent, was für Boeing eine Underperformance von -383,62 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Boeing 222,79 Prozent unter dem Durchschnittswert von 242,56 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

