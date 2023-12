Boeing Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie schneidet derzeit im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche unterdurchschnittlich ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 17,04 Prozent liegt, was einer Differenz von -17,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Boeing ist ebenfalls negativ. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen überwiegend pessimistisch, und auch in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Allerdings wurden in letzter Zeit auch viele positive Signale erkannt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Industrie" hat die Boeing-Aktie im letzten Jahr mit einer Rendite von 40,02 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt sie mit einer Rendite von 26 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (+21,94 Prozent) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+24,47 Prozent) liegen über dem aktuellen Schlusskurs. Dadurch erhält die Boeing-Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Boeing-Aktie, mit unterdurchschnittlichen Dividendenrenditen, einem negativen Anleger-Sentiment und einer starken Performance im Vergleich zur Branche.

