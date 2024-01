Boeing Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Boeing in den sozialen Medien, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Boeing bei 214,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 222,66 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,88 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 229,52 USD, was einer Distanz von -2,99 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal eine "Gut"-Einschätzung, 2-mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Boeing abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die aktuellen Analystenberichte deuten darauf hin, dass die Aktie eine positive Entwicklung von 18,37 Prozent verzeichnen könnte, weshalb das mittlere Kursziel bei 263,57 USD liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung von den institutionellen Analysten mit dem Rating "Gut".

Im Hinblick auf die Dividende liegt Boeing mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (16,95 %) deutlich niedriger. Dadurch ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht".

Boeing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...