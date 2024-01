Boeing Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Boeing im Vergleich zu anderen Unternehmen der Industrie zeigt eine Rendite von 19,78 Prozent, was mehr als 1222 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 2078,24 Prozent, wobei Boeing mit 2058,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Boeing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,36 als überbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Boeing liegt momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben Boeing in den letzten zwölf Monaten mit 8 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 263,57 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,07 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzung der Analysten ergibt sich insgesamt die Bewertung "Gut" für die Aktie von Boeing.

