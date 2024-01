Boeing Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Boeing liegt der RSI7 aktuell bei 83,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Boeing weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Boeing in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine steigende Aufmerksamkeit und führte zu einer "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Boeing bei 214,34 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 222,66 USD erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 229,52 USD, was zu einem Abstand von -2,99 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Boeing veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der analytischen Seite wurden jedoch insbesondere "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

