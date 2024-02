Boeing Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Boeing-Aktie wird von Analysten insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Von insgesamt 9 Empfehlungen sind 7 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270 USD, was einer möglichen Kursentwicklung um 30,67 Prozent entspricht. Der aktuelle Kurs liegt bei 206,63 USD. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Boeing-Aktie sich aktuell etwa 3,55 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) befindet, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 232,27 USD, was einer Differenz von -11,04 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Boeing-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50- und 200-Tage-Kursen betrachtet.

Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche hat die Boeing-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,78 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 395,16 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -375,39 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des gesamten Industriesektors liegt die Boeing-Aktie mit einer Rendite von 239,32 Prozent um 219,54 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Boeing mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,07 % deutlich niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

