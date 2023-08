Boeing-Aktie: Neue Perspektiven nach schwierigen Zeiten? Alles Wissenswerte jetzt lesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Beginnt eine neue Ära? Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag wird der US-Flugzeughersteller Boeing nach einer Pause von mehr als vier Jahren erneut “737 Max”-Jets an China liefern. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das erste neue 737-Max-Modell in den kommenden Wochen in die Volksrepublik geliefert werden könnte. Dies berichtet Bloomberg unter Verweis auf Insiderinformationen.

Boeing: Chinas Ablehnung neuer 737 Max war bis zuletzt beständig

Ursache hierfür waren die verheerenden Abstürze zweier 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019, welche weltweit Zweifel am technischen Zustand des Mittelstreckenmodells aufkommen ließen. Als Reaktion darauf hat Boeing umfangreiche Verbesserungen vorgenommen. Daraufhin haben bereits viele Staaten bzw. Fluggesellschaften wieder Vertrauen gefasst und ihre...