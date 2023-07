Boeing: Aktie mit Kurspotential – 210,76 EUR als mittelfristiges Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +8,98% hingelegt. Am gestrigen Tag konnte sogar ein Plus von +8,72% verzeichnet werden. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel liegt bei 210,76 EUR.

• Boeing legt am 26.07.2023 um +8,72% zu

• Mittelfristiges Kursziel der Analysten beträgt 210,76 EUR

• Guru-Rating steigt auf 4,13

Aktuell sehen die Bankanalysten eine Investitionsmöglichkeit in Höhe von -0,01%. Der Großteil der Experten teilt jedoch diese Einschätzung nicht und empfiehlt den Kauf der Aktie (65%). Nur wenige setzen auf “Halten” (23%) oder gar Verkaufen (7%).

Das Guru-Rating ist ebenfalls positiv und liegt nun bei 4,13 nach dem vorherigen Wert “Guru-Rating ALT”. Die Zukunftsaussichten für Boeing scheinen also vielversprechend zu sein.