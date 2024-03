Boeing Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing liegt derzeit bei 79. Das bedeutet, dass die Börse 79,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Boeing zahlt, was 138 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 33, was bedeutet, dass der Titel überbewertet ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Boeing-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 81,96, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 66,59 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Von den neun Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Boeing-Aktie sind 7 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist somit "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 270 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 40,27 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 192,49 USD. Daher erhält Boeing von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Boeing mit einer Rendite von -6,77 Prozent mehr als 218 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 349,64 Prozent, wobei Boeing mit 356,42 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

