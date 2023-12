Boeing Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Aktienkurs von Boeing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Industrie-Sektor (26,71 Prozent) eine Überrendite von 13,32 Prozent bedeutet. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt bei 14,02 Prozent, was bedeutet, dass Boeing aktuell 26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen über Boeing besonders negativ diskutiert wurde. Anleger haben an zwei Tagen positive Themen angesprochen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Daher erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Schlecht". Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was dazu führt, dass Boeing auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analysten bewerten die Boeing-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 263,57 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,86 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Boeing eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boeing aktuell unter dem Branchendurchschnitt, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,04 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

