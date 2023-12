Boeing Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Boeing-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, da der aktuelle Kurs 17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +21,81 Prozent eine positive Entwicklung. Daher erhält die Boeing-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Boeing-Aktie insgesamt 10 Analystenbewertungen, von denen 8 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Boeing-Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 257,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,33 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 244,7 USD ergibt. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Boeing somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite für Boeing beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,94 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktien ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung für Boeing in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

