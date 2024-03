Boeing Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Aktienkurs von Boeing verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien eine Rendite von -3,67 Prozent, was mehr als 248 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 409,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Boeing mit 413,61 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Boeing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Laut Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen. Die Redaktion hat auch berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal gefunden, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boeing-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 57,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Boeing.

In Bezug auf die Dividende schüttet Boeing eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

