Boeing Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Boeing beträgt das aktuelle KGV 79, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mit einem durchschnittlichen KGV von 30 als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Maß für die Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Der RSI für Boeing liegt bei 57,17 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 70,23, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Boeing im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 15,26 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite mit 15,63 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Boeing ausgesprochen haben, geben insgesamt ein Rating von "Gut". Von den 7 Bewertungen waren 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 28,95 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Boeing-Aktie, wobei die fundamentalen Aspekte eher negativ sind, während die Bewertungen des Kursverlaufs und der Analystenempfehlungen positiver ausfallen.

