Boeing Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing liegt bei 79, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,39 für "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Boeing daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Boeing zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was als "Neutral"-Wert gilt. Insgesamt erhält Boeing in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 mal eine "Gut"-Einschätzung, 2 mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 mal eine "Schlecht"-Bewertung für Boeing abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Boeing vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 24,56 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 263,57 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Boeing im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,78 Prozent erzielt, was 3,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 20,67 Prozent, und Boeing liegt aktuell 0,89 Prozent darunter. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Boeing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...