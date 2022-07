Boeing-Aktie: Gewinnrückgang, Ergebnisse verfehlen Schätzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing Co. (BA) hat am Mittwoch für das zweite Quartal einen Gewinnrückgang von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet, der auf einen Umsatzrückgang von 2 Prozent aufgrund eines geringeren Verteidigungsvolumens zurückzuführen ist, der teilweise durch ein höheres ziviles Volumen ausgeglichen wurde. Für das zweite Quartal meldete der in Chicago ansässige Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsgigant, dass der den Aktionären… Hier weiterlesen