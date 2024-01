Boeing Aktie: Es bleibt spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird um -10,75% vom aktuellen Kursniveau entfernt gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Boeing eine Kursentwicklung von +0,12%. Dies fügt sich in die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage ein, die sich auf +0,08% summiert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Expertenmeinungen

Das durchschnittliche Kursziel für Boeing liegt bei 210,62 EUR, so die Meinung der Bankanalysten. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -10,75% bieten, sofern sich die Meinung der Analysten als zutreffend erweist. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht, da 20 von ihnen die Aktie als einen starken Kauf empfehlen, während 4 Analysten sie als Kauf einstufen, aber nicht euphorisch sind. 6 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und die Bewertung “halten” vergeben.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses bleibt konstant bei 4,47, was auf eine positive Einschätzung hindeutet.

Die insgesamt positive Einschätzung der Analysten und das konstante Guru-Rating könnten Investoren Anhaltspunkte bieten, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird, da der Markt weiterhin neutral gestimmt ist. Die Analysten sind geteilter Meinung, was auf die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Performance der Boeing-Aktie hinweist.

