Boeing Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war vor allem die Aktie von Boeing Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um Boeing, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt acht positive Signale im Vergleich zu null negativen Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer Bewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Boeing aktuell bei 212,31 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 262,1 USD lag und damit einen Abstand von +23,45 Prozent aufbaute. In ähnlicher Weise steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 217,53 USD, was einer Differenz von +20,49 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher auch hier "Gut".

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing einen Wert von 79 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,25) liegt die Aktie damit um ca. 155 Prozent über dem Durchschnitt und wird daher als überbewertet eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Boeing im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,97 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 16,97 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und zur Einstufung als "Schlecht".

