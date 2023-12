Boeing Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 212,89 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 260,66 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +22,44 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 220,52 USD, was einem Abstand von +18,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutralers langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien ergaben, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Boeing diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden negativen Stimmungsbildes. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Boeing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Boeing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

