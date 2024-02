Boeing Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie zeigt aktuell ein negatives Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer Differenz von -17,04 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Boeing von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Boeing-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 79,22 und einem RSI25-Wert von 57,81. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Stimmungen und Meinungen zu Boeing, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings ergibt der Branchenvergleich des Aktienkurses eine Unterperformance von 247,97 Prozent im Vergleich zum Industriedurchschnitt und 411,67 Prozent im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Sollten Boeing Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

