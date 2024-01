Boeing Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer niedrigeren Rendite von 16,95 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse der Analysten zeigt jedoch gemischte Bewertungen für die Boeing-Aktie. Auf langfristiger Basis erhält das Unternehmen eine positive Bewertung, während kurzfristig eine "Gut"-Einschätzung vorliegt. Dies wird auch durch das mittlere Kursziel von 263,57 USD unterstützt, was eine positive Entwicklung von 5,85 Prozent darstellt. Insgesamt erhalten die Analysten die Boeing-Aktie eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von 2285,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite deutlich niedriger, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Boeing-Aktie zeigt hingegen positive Signale. Sowohl der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 200 Handelstagen als auch auf den letzten 50 Handelstagen weisen auf einen positiven Trend hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt zeigt die Boeing-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine uneinheitliche Performance des Unternehmens hinweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bewertungen in Zukunft entwickeln werden.

