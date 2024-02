Boeing Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 79,77, was 159 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 30,84 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Meinung der Analysten zu Boeing ist insgesamt positiv. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 7 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Boeing liegt bei 270 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um 30,67 Prozent steigen würde, da der aktuelle Kurs bei 206,63 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Boeing-Aktie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist sie auf einer 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Boeing in den letzten 12 Monaten eine unterdurchschnittliche Performance von 19,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 395,16 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Boeing um 219,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Boeing in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

