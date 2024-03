Boeing Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Boeing in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Boeing gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Boeing-Aktie aktuell bei 213,19 USD liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 191,41 USD beträgt -10,22 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -4,93 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Boeing diskutiert wurde. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt vier Tagen eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt ein überwiegend positives Rating für die Boeing-Aktie. Ein durchschnittliches Kursziel von 270 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 41,06 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Boeing somit eine positive Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.

Sollten Boeing Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...