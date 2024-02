Boeing Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 17,11 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Infolgedessen fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Boeing insgesamt positiv. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen der Analysten waren 7 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 28,95 Prozent hindeutet. Daher wird die Boeing mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Boeing beträgt 79, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche als überbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Boeing zeigt eine neutrale Bewertung aufgrund eines RSI von 57,17 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Jedoch ergibt sich für einen Zeitraum von 25 Tagen ein RSI25 von 70,23, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Boeing daher mit "Schlecht" bewertet.

