Boeing Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Boeing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Boeing weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 19,06, was bedeutet, dass Boeing überverkauft ist. Insgesamt erhält das Boeing-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Boeing im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,13 Prozent erzielt, was 109,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 240,83 Prozent, wobei Boeing aktuell 202,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Boeing beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Boeing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Boeing vor allem negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Boeing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Boeing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Boeing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Boeing-Analyse.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...