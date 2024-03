Boeing Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Boeing-Aktie hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +15,66% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 05.03.2024 verzeichnete die Boeing-Aktie eine Kurssteigerung um +0,30%. Trotz dieser positiven Entwicklung hat sich der Kurs in den letzten fünf Handelstagen um -2,83% verringert, was offensichtlich auf eine allgemeine pessimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Meinungen der Bankanalysten variieren in Bezug auf das Kurspotenzial von Boeing. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird auf 213,39 EUR geschätzt, was einem potenziellen Anstieg um +15,66% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während 16 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 4 weitere Analysten sie als kaufenswert an. 9 Experten halten eine neutrale Position und empfehlen, die Aktie zu halten.

Ausblick und Bewertung

Trotz der gemischten Meinungen der Analysten bleibt der Anteil der optimistischen Analysten mit +68,97% hoch. Diese Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” untermauert, das weiterhin bei 4,24 liegt.

Insgesamt lässt die positive Einschätzung der Analysten und das beständige Guru-Rating darauf schließen, dass die Boeing-Aktie beträchtliches Kurspotenzial bietet, obwohl die kurzfristige Kursentwicklung gemischt ist. Anleger sollten jedoch die unterschiedlichen Meinungen der Experten berücksichtigen und ihre eigenen Recherchen anstellen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

