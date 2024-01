Bodycote Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten insgesamt drei Empfehlungen für Bodycote ausgesprochen. Davon waren 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für die Bodycote bei 607,67 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 3,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Bodycote beträgt derzeit 3,68 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Maschinen"-Branche.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bodycote liegt bei 13,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".