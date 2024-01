Bodycote Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Gemäß den Analysten liegt die Bodycote-Aktie in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich im neutralen Bereich. In diesem Zeitraum gab es 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 607,67 GBP, was einem Anstieg von 3,61 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 586,5 GBP entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bodycote mit 3,68 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent in der Maschinenbranche. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bodycote-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 636,53 GBP liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 586,5 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, ergibt sich ein neutraleres Rating, da der Wert des gleitenden Durchschnitts in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bodycote-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf diesen Indikator.

Insgesamt erhält die Bodycote-Aktie also überwiegend neutrale Bewertungen von Analysten und in verschiedenen technischen Analysen.

