Bodycote Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Bodycote-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Bodycote-Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Neutral" Bewertung führt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,67 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 0,86 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 602,5 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und insgesamt erhält Bodycote somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Bodycote für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigt, dass überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert von Bodycote in den vergangenen Wochen und Tagen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Bodycote bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.