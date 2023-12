Body and Mind Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Body And Mind liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung eine gute langfristige Stimmungslage widerspiegeln. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen, dass die Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie insgesamt positiv sind. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Body And Mind-Aktie mit 0,08 CAD nahe dem GD200 (0,08 CAD) liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,1 CAD an, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.