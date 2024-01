Body and Mind Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Body And Mind Aktie liegt bei 0,09 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,11 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 22,22 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,1 CAD, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Body And Mind Aktie in den letzten Monaten nur gering war, weshalb sie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Body And Mind diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Body And Mind überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Body And Mind Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.