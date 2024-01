Body and Mind Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionen über Body And Mind auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Body And Mind bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Body And Mind zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Body And Mind beträgt 45,45 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was wiederum als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Body And Mind-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,08 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,085 CAD) weicht um +6,25 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 0,1 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-15 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Body And Mind-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.