Bocom Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die Bocom-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Finanzen" hat die Bocom-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,77 Prozent erzielt, was 33,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -13,42 Prozent, und die Bocom-Aktie liegt aktuell 33,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bocom-Aktie zeigt ein Niveau von 16,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 40,91 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bocom-Aktie beträgt aktuell 9,16, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.