Vaxart Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Vaxart ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vaxart liegt bei 82,44, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinschätzung.

In den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz bezüglich Vaxart in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen war normal, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,6336 EUR um 15,52 Prozent unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal angesehen wird. Der GD50 liegt bei 0,66 EUR, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird der Kurs der Vaxart-Aktie daher als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.